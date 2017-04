Â¡SemÃ¡foro Rojo! Roca frenÃ³ a Independiente

En un partido que no tuvo nada de atractivo -prácticamente sin llegadas en los arcos-, fue el Naranja el que aprovechó una jugada de pelota parada y se llevó el triunfo.

Así, el Depo no sólo ratificó su permanencia, sino que además se ilusiona con pelear por uno de los puestos de clasificación.

El Rojo arrancó maniatado desde los primeros minutos, sin peso ofensivo ni circulación de pelota clara. El Depo tampoco hizo mucho más y se dedicó a sacársela de encima. De todas maneras, la visita tuvo la primera de peligro, recién a los 24 minutos, cuando Guevara la metió para la entrada de Durán, que ganó en las alturas y cabeceó apenas desviado del arco defendido por Matías Villalba.

Un minuto más tarde, respondió el local con una escalada de Lucero por la banda y un centro que encontró solo a Ávila dentro del área pero su remate de cabeza fue a las manos de Paniccia. No hubo mucho más en una primera etapa para el olvido.

Ya en el complemento, el que se animó un poco más por las circunstancias del juego fue el equipo de Laspada, que con algunos cambios ofensivos logró posicionarse de a poco en campo rival.

El local tuvo la más clara otra vez en los pies del Cordobés Ávila tras una gran pelota filtrada de Lucero, pero nuevamente el “1” visitante le ganó el duelo en el mano a mano.

Apenas pasada la media hora, llegó el gol del Depo. Valenzuela metió el centro con rosca, Aguirre peinó en las alturas, y la pelota se metió en el segundo palo lejos de la estirada del arquero.

En lo que quedó, el Rojo fue con mayor ímpetu, pero tampoco estuvo preciso. Villa tuvo una donde reclamaron penal y luego Ávila sobre el final otra vez falló de cabeza.

No hubo tiempo para más en La Chacra, donde el Rojo sumó una nueva frustración. De todas maneras, el panorama no es tan oscuro. Debe sumar un punto de los 6 que le quedan o esperar que Belgrano no gane los dos partidos. Parece fácil, pero a no confiarse.