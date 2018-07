Senado: Albino, en contra del uso de preservativos

“Los preservativos no sirven contra el sida”, afirmó el especialista, lo que le valió un murmullo general en la sala que terminó con Mabel Bianco de pie, indignada: “¡Pero por favor, doctor!”, gritó, y se fue del salón Illia. Bianco, también médica, al frente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), apoyó el dictamen aprobado en Diputados.

Justamente Bianco hizo hincapié en las leyes de Educación Sexual Integral y Salud Sexual y Reproductiva, y les pidió a los legisladores que las hagan cumplir. “Los médicos, los legisladores, no tenemos que hacer lo que pensamos nosotros sino lo que necesita la gente. Esta Ley no obliga a abortar a nadie, si no se aprueba vamos a seguir el status quo, y el status quo no es la respuesta a la enfermedad, el dolor y la muerte”. En confrontación, Albino aseguró: “Soy médico de niños y juré que jamás atentaría contra la vida. Dan ganas de llorar, no puedo creer que vengo al Senado a pedir por favor que no maten”.

Clínicas exigen “plena libertad”

Bajo la firma del Cemic, un grupo de clínicas y hospitales privados de todo el país le solicitaron al Senado que, “de avanzar el proyecto”, se incorpore que “los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias privadas tendrán plena libertad y derecho de abstenerse de practicar interrupciones voluntarias”.