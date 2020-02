Separadas: la dramática escena de Julieta Nair Calvo

Embed

En la escena de Separadas -la ficción del prime time del Trece-, Inés y Luján están sentadas en una plaza. Es allí que el personaje de Calvo, en medio de lágrimas, se confiesa ante su amiga. “Yo nunca dije nada porque Caro lo quería mucho, porque era como un tío para nosotras, pero en realidad…”, dice mientras solloza la joven actriz.

“¿Abusó de vos?”, le consulta Luján, la abogada del grupo, a Inés, y ella se lo confirma. “No quiero hablar más de él porque me hace mal. Cuando pueda voy a hablar, pero todavía no estoy preparada”, sigue diciendo, cuando Kloosterboer le pregunta quién es el responsable del abuso.

Respecto a la preparación de la escena, Julieta contó: “La preparación fue especial, obviamente yo ya venía procesando que tenía esa historia, pero cuando llegó la escena, la leí y el mismo día que la grabamos acá y con Seba Pivotto (el director) la trabajamos. Vimos también con Marce como para que fuese cálida y estuviese contenida por su personaje, que en este caso es abogada y me parece que le vino muy bien al personaje de Inés que fuese una abogada la que la pueda contener desde su lugar de conocimiento y decirle ‘Está todo bien, esto se puede denunciar, va a estar todo bien, cuando vos quieras hablar’”.

Por otro lado, la intérprete habló sobre las repercusiones de la historia. “Siempre lo vivo como una responsabilidad porque, en general, siempre me tocan personajes que trascienden un poquito la pantalla por la historia de vida. Y, en este caso en particular, sí es fuerte porque que una chica te mande un mensaje y te diga ‘A mí me pasó lo mismo, todavía no se lo conté a nadie’, ‘A mí me pasó cuando era chica y también por un tío’, ‘Gracias por contar historias así en la tele’, ‘Gracias por el amor con el que lo hiciste’, ‘Me sentí muy identificada con tus gestos’, y eso la verdad fue una sorpresa para mí y lo tomé muy bien”.

