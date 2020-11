Sereno de Centenario: "La saqué barata y gracias a Dios lo puedo contar"

Ángel, quien hace dos años trabaja como sereno de esa empresa, aseguró que no es la primera vez que sufre un intento de robo, pero sí con esa cantidad de ladrones. “Escuché a los perros ladrar como encarando, uno se da cuenta de la diferencia de cuando ladran, y cuando vi por la ventana, observé a cuatro jóvenes que venían hacia el tráiler”, relató el sereno.

Ante esa situación, decidió enfrentarlos. “Salí sin nada, sin cuchillo para que me vieran. Eran jóvenes entre 18 y 20 años. Pensé que si me agarraban adentro me iban a apuñalar, por lo que salí a enfrentarlos, siempre fui de hacer boxeo, pero nunca pensé que pudieran tener armas”, sostuvo y agregó: “Pero nunca conté con los otros 3 que aparecieron y ahí mi reacción fue otra, irme al tráiler”.

Ángel enfrentó a los primeros cuatro y comenzó a forcejear con ellos, pero cuando vio a los demás, peleó fuerte para zafarse y poder correr. “Cuando me zafé, porque se rompió mi remera, corrí los cinco metros y me metí. La puerta no traba de adentro, por lo que encaré a la mesa y agarré un cuchillo de cocina, de sierra. Les lancé puntazos para evitar que entraran y ahí es cuando uno de los otros tres me largaron un bloque que me pegó en la cabeza”, relató.

El ataque continuó por unos minutos, cuando algunos tomaron más bloques y los arrojaron contra un vidrio doble, que solo lo astillaron. Al mismo tiempo, Ángel comenzó a gritar con todas sus fuerzas “llamá a la Policía”, al ver las luces de la empresa más cercana encendidas.

El sereno estima que fueron sus gritos lo que hicieron desistir a los delincuentes que se fueron con las manos vacías. El alcanzó a ver que huyeron en una moto tipo cross blanca y una Kangoo.

Luego, alertó a la Policía, pero debió esperar para que acudieran a socorrerlo. “Tardaron unos 45 porque estaban en otro procedimiento y la ambulancia casi 2 horas”, resaltó el sereno, quien aseguró que la Comisaría Quinta esta bastante alejado de la zona. Por el golpe en la frente, los médicos le realizaron cinco puntos de sutura y radiografías para descartar cualquier lesión interna.

Handys y policías en grupo de Whatsapp

“La mayoría ya ha sufrido robos, fuerzan los portones e ingresan”, sostuvo Ángel, quien comentó que están comunicados a través de un grupo de Whatsapp. Confió que desde lo que le pasó, se sumaron más serenos así como algunos policías que realizan adicionales en otras empresas de la zona. Ahora suman unos 30 en el grupo.

También adelantó que como medida resolvieron comprar handys para comunicarse más rápido, teniendo en cuenta que la conexión a veces no es buena y que mandar un mensaje lleva más tiempo si uno está siendo víctima de un hecho delictivo.

“Desde la Policía nos dijeron que van a hacer guardias, como recorridas. Pero también vamos a pedir que pongan una posta policial”, resaltó el sereno, quien no descarta conseguir una escopeta porque "se trata de mi vida".