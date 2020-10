Series que no están en las grandes plataformas de streaming

‘El colapso’ (Filmin)

Esta serie francesa es una distopía que se convirtió en uno de los fenómenos de 2020. Cada episodio relata en tiempo real, a través de diferentes personajes y situaciones disímiles, cómo la civilización se va autodestruyendo en su intento por sobrevivir después de que la sociedad, tal como la conocían, sufriera un colapso a nivel mundial.

‘Channel Zero’ (StarzPlay)

Para esta serie de antología, Nick Antosca se inspiró en los Creepypastas, historias cortas de terror compartidas a través de internet, cuyo nombre proviene de copypaste; en otras palabras, las leyendas urbanas modernas. Cada temporada narra una historia independiente y, a pesar de ser diferentes entre sí, todas se mueven dentro del terror psicológico, desarrollan ideas muy retorcidas, tienen un tono inquietante y son visualmente atractivas.

‘Dead Set’ (Filmin)

Unos años antes de hacerse conocido con ‘Black Mirror’, Charlie Brooker creo una miniserie en la que ya manifestaba su interés por la relación de los humanos con la tecnología, en este caso, por la fascinación por los realities televisivos. En ‘Dead Set’, un apocalipsis zombi se desata en Reino Unido durante la noche de expulsión de ‘Gran Hermano’ y, mientras en el exterior el mundo está en caos, a los productores del programa solo les importa que la situación no afecte a la emisión del reality y mantener a los concursantes de la casa ajenos a lo que ocurre fuera.

‘El hombre en el castillo’ (Amazon)

