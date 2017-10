"Sufrí un bloqueo a la hora de componer", señaló en declaraciones al dominical alemán "Welt am Sonntag"

La artista de Barranquilla indicó que a esta situación se sumó además un sentimiento de culpabilidad que le llevó a plantearse seriamente abandonar los escenarios.

"Me preguntaba continuamente cómo podía compatibilizar todo con la crianza de mis hijos. Durante un tiempo pensé: lo dejo", manifestó.

Shakira cambió de idea tras seguir las recomendaciones de Piqué, quien la animó a seguir cantando. "Me dijo que siempre podía dejar de lado la música cuando tuviese la sensación de que realmente no tenía nada más que decir. Pero también me dijo que este momento no había llegado todavía", apuntó.

La cantante colombiana actuará próximamente en Alemania dentro de su gira "El Dorado World Tour" que la llevará a las ciudades de Colonia y Múnich.