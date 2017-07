Shia LaBeouf suma otro escándalo por un cigarrillo

“Empezó a usar palabras vulgares y a blasfemar delante de mujeres y niños”, contó la policía en un comunicado. “Le pidieron que abandonara la zona y se negó, enfrentándose al oficial y poniéndose agresivo”. Cuando los oficiales iban a arrestarlo, la ex estrella de Disney empezó a correr hacia un hotel cercano, donde finalmente se produjo la detención. Más tarde fue liberado después de pagar una multa de 7000 dólares.

Seguidilla

Esta no es la primera vez que LaBeouf tiene problemas de este tipo con la Justicia. En 2008 cayó en prisión por conducir alcoholizado en West Hollywood.

En 2014 fue arrestado en estado de ebriedad por golpear en el trasero a Alan Cumming durante una representación de Cabaret.

Al año siguiente, la policía de Texas lo detuvo por estar borracho y comportarse de manera errática en la vía pública.

En enero de este año encabezó otro escándalo por no poder contenerse ante la provocación de un defensor del nazismo. En esa ocasión, el intérprete de Transformers fue detenido por agredir a un hombre en la exhibición de arte anti-Trump “He will not divide us” (Él no nos dividirá), realizada en el museo Moving Image de Nueva York. En un momento, un manifestante se acercó al actor para grabar un video y después de conseguir su consentimiento, gritó: “Hitler no hizo nada malo”. Fue ahí cuando LaBeouf perdió el control y le pegó una piña. La Policía lo retuvo unas horas y después continuó con su protesta.

7000 dólares tuvo que pagar el actor de fianza para quedar en libertad.

Sin vergüenza

Actualmente, Shia se encuentra en Savannah filmando The Peanut Butter Falcon, película que protagoniza junto a Bruce Dern y Dakota Johnson. La historia se centra en cómo un pescador apoya a una persona que padece síndrome de Down para que forme parte de una escuela profesional de lucha.

Hace unos días, LaBeouf dio la nota en medio del rodaje del film. Sin tener en cuenta a la gente que tenía a su alrededor, incluidos los paparazzi que los escracharon con sus cámaras, el actor se bajó el pantalón y orinó en público en las playas de la Isla Tybee.

En la piel de un tenista impulsivo

Shia Labeouf encarnará al tenista John McEnroe para recrear la histórica final que tuvo con Björn Borg en Wimbledon en 1980. Borg vs. McEnroe se centrará en ese duelo y en el perfil del estadounidense, que con su fuerte temperamento causó polémica ya que, a lo Gaudio, rompía raquetas y gritaba cuando algo no le salía bien en la cancha.