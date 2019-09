Los accesos al Bosque lucían guirnaldas azules y blancas, intercaladas con pasacalles con distintos saludos: “Diego, el Bosque te da la bienvenid”, “Diego, el Bosque es tu casa, el barrio de Favaloro y la cuna de Cristina. Bienvenido compañero”.

Dentro del campo de juego, el club dispuso tres grandes inflables para darle más color a la fiesta: las fauces del Lobo, por dónde apareció Maradona; el rostro del Diez y otro Lobo con la camiseta de Gimnasia.

TyC Sports on Twitter ¡LA EMOCIÓN DE DIEGO ARMANDO MARADONA! pic.twitter.com/6lWfpmRM9P — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2019

Una de las partes más emotivas fue cuando Diego se quebró emocionalmente y lloró al abrazarse con el defensor Lucas Licht, referente de Gimnasia e integrante del plantel actual. También al recordar a sus padres fallecidos. "La Tota estaría contenta", dijo y "mi viejo me diría camina mejor, carajo", bromeó respecto a sus inconvenientes físicos.

Y lo más divertido, acaso, fue cuando bailó al ritmo del provocador hit “Maradona es más grande que el inglés”, que apunta a Juan Sebastián Verón, presidente e ídolo de Estudiantes y enemistado con Diego.

FOX Sports Argentina on Twitter ¡LO QUE GENERA MARADONA!#90MinutosFOX | El colaborador de Gimnasia y conductor del 'carrito' le pidió a Diego un autógrafo mientras lo alcanzaba hasta la mitad de la cancha. pic.twitter.com/zROBR6Usik — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

Luego llegó el turno de las declaraciones: “Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo este grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar”, dijo un flamante técnico emocionado ante la euforia de los simpatizantes.

“Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a armar para el domingo y nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero para que festejemos todos”, continuó ya pensando en el partido ante Racing.

TNT Sports LA on Twitter #MaradonaEnTNTSports | Así entró entró Diego Maradona al Bosque #MaradonaEnGimnasia pic.twitter.com/9nBSdgqKc3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

Además, les hizo un pedido particular a sus jugadores. “Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible”, afirmó.

Por último, cerró con una sentencia firme y una clave: “Hay que dejar todo y ´no faltar a ningún entrenamiento´, como dice algún gil periodista. Acá, el que no entrena y el que no corre, no juega. El que viene, la va a tener dura con nosotros, quédense tranquilos”.

FOX Sports Argentina on Twitter "LE PIDO A MIS JUGADORES QUE SE MATEN POR TODA ESTA GENTE"#90MinutosFOX | Las emotivas primeras palabras de un Diego Maradona al borde de las lágrimas por el cariño de los hinchas. pic.twitter.com/lTc0w41LNR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

