Showmatch vuelve en abril y el "Bailando" queda afuera

El ex presentador del Cantando luego dio más detalles sobre cómo funcionara el nuevo segmento. "La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. La Academia es porque no solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo", reveló De Brito.