Los empleados de Ideas del Sur amenazaron con hacer un paro si mañana no cancelan la deuda.

Si no pagan los sueldos, no hay más Showmatch

Si la plata no aparece mañana, el "Bailando" no saldrá al aire.

Buenos Aires. En Ideas del Sur están cansados: reclaman el pago de haberes y no quieren un “no” como respuesta del Grupo Indalo. Los trabajadores de la productora estarán en asamblea interna hasta que les acrediten los sueldos. Luego de cuatro meses sin cobrar, en la mayoría de los casos, técnicos, productores, maquilladores, vestuaristas y peinadores ya plantearon un ultimátum que pone contra las cuerdas a Marcelo Tinelli: si mañana no les depositan los sueldos, Showmatch no saldrá al aire.