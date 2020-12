"Si yo hablo, agárrense": la tremenda advertencia de Rocío Oliva al entorno de Maradona

La promesa de Rocío Oliva se dio luego de que Iúdica comentara que Guillermo Coppola la había elogiado. "El mismo que no me dejó entrar al velorio... Si él dice una cosa y la sostiene, debería -por el amigo- decir 'que pase Rocío a despedirlo'. Fue otro de los tantos que se pudo del lado que no le correspondía", sentenció enojada, la futbolista que no pudo despedir a su ex pareja porque no la dejaron ingresar al velatorio íntimo en la Casa Rosada.