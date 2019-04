Siciliani y las amenazas: "Es una situación mafiosa"

Sin querer darle demasiada relevancia al tema para evitar que se siga reproduciendo la mecánica, Siciliani reafirmó que hizo la denuncia y está trabajando su abogado en el caso. “Es un hostigamiento... la amenaza que publiqué es de las más tranquilas, hay peores. En un momento no leí más porque eso también es lo que te genera miedo y la idea es multiplicar eso, y es lo que yo no quiero. No es ni siquiera gente la que escribe”, expresó sobre las terribles amenazas que recibió.

Clave: La bailarina señaló que cada vez que habló sobre Juan darthés, le llegaron amenazas.

“No me quiero victimizar porque tengo total noción de lo que es pasarla mal. Estoy bien, trabajando. Soy una privilegiada. Y a través de esto me hizo ver la gente que me rodea. También hay un montón de gente queriendo que las cosas cambien. Me quedo con esa parte”, continuó.

Por último, la también bailarina confesó que cada vez que ella habló sobre Juan Darthés -actor acusado de violar a Thelma Fardín-, las amenazas aparecían. “Por ahí es casualidad, pero no sé. Me pasó ya varias veces nombrarlo y que me amenacen”, finalizó.