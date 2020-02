Â¡Siempre arranca! Rojo y RincÃ³n, en el gran debut

Pero el Regional Amateur siempre arranca. Y ellos dos, emblemas de Independiente de Neuquén y de Deportivo Rincón visitaron el diario ayer, en las horas previas al partidazo de esta tarde a las 17, para vivir con alegría y ponerle emoción a esta presentación en un certamen tan exigente, en el que hay muchos kilómetros por recorrer y el premio es escaso.

¿Si firmo el empate? "No, ganan ellos", suelta, rápido de reflejos y con picardía el Villano, en un intento por tirarle la presión y más que nada "la mufa" a su rival de mañana. Sonríe el ídolo del Rojo en una jornada en la que aún le dura la bronca por el resultado deportivo de su querido Central, el equipo rosarino que ayer fue vapuleado 5 a 0 por Independiente en Avellaneda. Llegó con la remera de entrenamiento mientras que Hetty Rueda se vino equipado con la de las practicas y con la principal que presentó el Rey León horas antes.

0977.jpg

Así lo analizan

"Va a ser durísimo, el torneo y el partido de mañana (por hoy). Independiente es un equipo grande, con pretensiones de volver al Federal A y de local se hace fuerte. Pero nuestra idea es jugarles de igual a igual, al nuevo técnico le gusta la posesión de pelota", indica el a la vez concejal de Rincón de Los Sauces."Asumí el 10 de diciembre. Hay que aprender, ordenar un montón de cosas. Lo bueno es que hay un lindo equipo detrás. ¿Si sueño con ser intendente? No, sueño con el ascenso, sería la frutilla del postre", lanza con humor el papá de Alma (5 años) y Ulises (2), el marido de Lara.

Por su parte, Villa considera: "Rincón es un equipo duro, de calidad. Son equipos que juegan bien y se tratará de aprovechar los espacios. No sé si tenemos la obligación del ascenso pero si la esperanza", reflexiona Villa. El delantero siempre tiene hinchada: además del cariño de los fanáticos, lo alientan en cada partido su esposa Julieta y sus hijas Francesca (7) y Constanza (2). En 2019 ambos equipos, que comparten la zona 3 con La Amistad y Unión, fueron protagonistas a nivel local. Rincón ganó el certamen principal y el Rojo fue subcampeón y luego desquitó en la Copa Neuquén, donde se sacó la espina.

"Ese título es un plus en lo anímico y aparte quedó la base. Tenemos confianza en que vamos a andar bien", redondea uno de los históricos de Independiente de Neuquén. Se conocen del fútbol y tienen la mejor onda. "En la final de la Copa de ellos con Alianza fui a ver el partido y desde adentro Mauri me saludaba y me hacía señas, un capo". Incluso, Villa lo llevó a Rueda al hotel del León al final de la nota. El Regional Amateur siempre arranca .

--> Alianza, el otro neuquino, debuta ante el Naranja

El otro equipo que representará a Neuquén en el Regional Amateur que arranca hoy es Alianza de Cutral Co, un verdadero grande que vive un renacer futbolístico y regresa a los primeros planos.

El popular Gallo, que perdió solo por penales la final de la reciente Copa Neuquén ante Independiente, integra el grupo 4 junto al Deportivo Roca, y los barilochenses Puerto Moreno y Cruz del Sur.

Y el estreno hoy será ante otro club importante de la región. A partir de las 18 con arbitraje de Emiliano Bustos de Rio Colorado, Alianza recibirá en el Coloso al Deportivo Roca. La contra del Celeste es que se reforzó a último momento yno pudo concretar partidos amistosos. Para colmo, en el inicio se las verá con un rival que viene del Federal A y tiene mucha experiencia.

Pero nadie le quita la ilusión al pueblo del Gallo, que acompaña a su equipo de una manera impresionante, como demostró en la final de la Copa Neuquén, al llenar sus tribunas en la cancha de Centenario.

Uno de los refuerzos que trajo Alianza es el conocido Pachorra Castro, quien se mostró esperanzado en este nuevo paso.

Debuta el Gallo y toda una ciudad está expectante .