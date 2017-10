"Siempre hay prejuicios, pero yo no soy una improvisada"

Bisnietas, la historia escrita por Erika Halvorsen (ya famosa por El hilo rojo y Desearás) denuncia la trama de la prostitución y la trata. Tanto la autora de la obra como Sofía Bertolotto son oriundas del sur y esa sinergia, dice la hija mayor del Diez, fue clave para comprender el contexto de una problemática vigente. “Si bien la obra se remite a 1927, se podría contar, lamentablemente, desde la actualidad. Son cosas que siguen sucediendo, hay muchas denuncias de desapariciones de chicas en el sur y en diferentes lugares del país”, afirma Dalma desde el departamento en el que vive con su novio y futuro marido, el ex rugbier Andrés Caldarelli.

También aparece la mirada lapidaria que tenemos las mujeres sobre el tema...

Sí, es terrible. De hecho, mi personaje va transformando su postura a medida que transcurre la obra, en relación con el modo en el que las condenaba. Y a mí me pasó igual.

¿En qué te cambió?

Me transformó completamente. Me considero feminista, creo que la igualdad de género es necesaria, pero había escuchado de algunas agrupaciones que defendían el derecho de las trabajadoras sexuales a ejercer su profesión y a mí me parecía que eso estaba bien hasta que conocí a Sonia Sánchez (activista chaqueña y autora de Ninguna mujer nace para puta). Después de charlar con ella, que un poco fue musa inspiradora de la obra, no pude volver a pensar igual. La mujer no elige nada cuando el hombre te pone un precio. No hay una decisión. Hay que ver en qué momento de su vida toma ese camino, si tiene otras opciones, no es tan así como se piensa de que esa persona puede entrar y salir cuando quiere. Es todo muy complejo: hay grises.

¿Qué fue lo que te motivó para decirle que sí a este proyecto?

Cuando leí la historia me encantó porque me retrotrajo a mi abuela que adoro: Pochi (la mamá de su madre). Desde que nací tengo recuerdos muy vívidos con ella. A los seis años, cuando mis viejos estaban viviendo en Sevilla, me vine a vivir unos meses con ella porque me costaba mucho adaptarme al modo español y no la pasaba nada bien. Cuando me ofrecieron la posibilidad no lo dudé. También vacacioné muchas veces con ella. Solemos charlar un montón y tengo miles de anécdotas que me contó de cuando era joven.

¿Qué sentís que heredaste de ella?

Creo que la parte artística. Si bien nunca se dedicó a eso, siempre se disfrazaba para los cumpleaños o las fiestas. Es muy histriónica. Cuando tuve mi primer trabajo, a los ocho años (en Cebollitas), ella estaba muy ilusionada porque sentía que tenía mucho que ver en lo que me estaba pasando.

Debe ser una de las más emocionadas con tu casamiento...

Está feliz, no te puedo explicar lo enganchada que está.

¿Algún detalle más para compartir? Sé que tu hermana ya empezó a planear tu despedida de soltera.

Es que no tengo mucho nuevo para contar. No tenemos ni el dónde ni el cuándo cerrado. La verdad es que es algo que nos agarró muy de sorpresa.

¿Lo soñabas?

Lo que pasa es que la realidad es que como convivimos hace un tiempo (5 años) pensaba que a él mucho no le interesaba. No nos va a cambiar tanto. Si él no quería ya estaba cerrado para mí. Pero un día llegué a mi casa y me estaba esperando con esa cena y la propuesta. Fue un momento re lindo y especial, pero no me gusta hablar mucho del tema porque él es súper reservado.

Vos también. Solés decir que la peor parte de ser una Maradona es la exposición irremediable...

Sí. Más que nada porque nunca tengo opción, siempre me preguntan todo igual. Es difícil respetar el trabajo del otro y a la vez mantener cierta intimidad. Esta semana, por ejemplo, me llamó todo el mundo para hablar de mi mamá (le robaron en Villa Devoto). No quiero hablar más del tema, me incomoda, me pone triste, ¿cómo voy a estar?

¿Cómo sigue tu año laboral?

Vamos a seguir con la obra y tengo un proyecto de radio y otro de cine dando vueltas por ahí, pero todavía no están definidos del todo. Ojalá salgan.

Tenés varios años de camino actoral recorrido, ¿sentís que la gente sigue teniendo prejuicios?

Siempre están, porque un poco somos una sociedad que se maneja así. Pero, por otro lado, la gente también sabe que me formé, que estudié un montón (se recibió de actriz en el Instituto Universitario de Arte). Te puede gustar o no lo que hago, pero no vine a sacarle el lugar a nadie ni soy una improvisada que cayó a ver qué onda. Hago todo con responsabilidad y estoy muy tranquila con eso.