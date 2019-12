Fabi, quien lleva 20 años como jugador profesional, pudo conocer el mundo haciendo lo que ama. Arrancó en 1999 en Ferro de Buenos Aires y luego emigró a Europa. "En Italia jugué en AC Massafra y Capo d’Orlando. Tuve un paso fugaz por España (Melilla Básquet), volví a Italia al Imola (esa temporada terminé jugando la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro Rivadavia), luego fui a México y por último me vine a la zona: Centro Español, Del Progreso (Torneo Federal), Unión de Sunchales, Independiente de Neuquén y ahora con Pacífico", detalló el deportista de 37 años.

En la familia Fabi y su entorno se respira y se suda básquet. Es una pasión heredada tanto por su tío como por su padre. "Nosotros mamamos el básquet desde chiquitos porque mi tío, Adrián Romagnoli, jugaba en el Deportivo Roca y fue formador mío y de mis otros dos hermanos (Agustín y Martín). Fue un placer jugar y que mi viejo (Jorge) me haya dirigido", contó Juan Manuel.

Su amor por el básquet se lo transmitió a sus hijos, que sin embargo se inclinan más por el fútbol. "Mis hijos salieron futbolistas. Juegan lindo al básquet pero ellos mamaron una linda pasión por el fútbol y yo los voy a apoyar en lo que ellos quieran. Me gusta que disfruten del deporte", destacó.

Fabi define al básquet como una forma de vida y aseguró que "es lo que me educó y formó como persona".

El llamado del DT

Hace un año que se encuentra en Pacífico donde está disfrutando sus últimos partidos. "El año pasado me llamó Pablo Romero (DT del Decano) mientras estaba en el banco. Me dijo si les podía dar una mano y me comprometí a ayudarlos, a pesar de que hacía 5 meses no entrenaba. Por suerte los pude ayudar a salvar la categoría. Viajo todos los días a Neuquén para entrenar y poder estar a la altura de un Federal. Siento que cada partido es un encuentro menos", reconoció.

El deportista nacido en Neuquén pero que vivió toda su vida en Roca, luego de su paso por Europa, comenzó a trabajar en el área bancaria y hace 5 años se encuentra en el Banco Galicia. Así como llegó al Decano para ayudarlo a mantener la categoría, hoy disfruta del gran inicio en el Torneo Federal que tiene el elenco capitalino, con cinco victorias consecutivas.

"Hay un grupo humano fantástico. No hay egos. A esta edad, todos queremos que nos vayan bien. Nos pusimos contentos cuando Charly (Sepulveda) volvió y cuando Emilio Giménez empezó a jugar bien. Esas cosas se van sumando y hace firme al equipo", analizó.

"Me quedó pendiente cumplir el sueño de jugar con la Selección. Pero a pesar de eso, soy un agradecido a este deporte que me ha dado más de lo que imaginaba", cerró.

“Es un ejemplo para el grupo”

Tras la lesiones de Charly Sepúlveda y David, Pablo Romero llamó a Juan Manuel Fabi. “Necesitaba un jugador con experiencia”, contó el entrenador. “El aporte que te da es jerarquía y es una persona muy positiva. Eso lo transmite al grupo. El hecho de que todos los días venga de Roca a Neuquén lo apasionado que es. Es un ejemplo para el grupo”, añadió.

