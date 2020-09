¡Síganme!: Carlos Menem tendrá su serie en Amazon

La empresa de medios Claxson Interactive Group, junto a la productora de USA Yulgok Media, adquirieron de parte de la familia de Carlos Menem los derechos exclusivos para el desarrollo de una serie de ficción para Amazon Prime Video, basada en una idea original sobre la presidencia del ex presidente argentino durante la década del ´90, informó la compañía en un comunicado.

Si bien no trascendió qué episodios de la vida del ex presidente serán abordados en la serie, la exposición pública, las anécdotas e incluso los escándalos de los que fue protagonista durante sus años en la función pública estarán presentes en esta ficción.

Lo que sí está confirmado es que la biopic se llamará ¡Síganme!, en referencia a una de las frases que el ex mandatario usaba en campaña (“Síganme, que no los voy a defraudar”) y que quedó como su latiguillo, entre otros que usó durante la década en la que comandó al país en una etapa muy polémica, como su vida, que incluyó escándalos políticos y familiares, un hijo extramatrimonial, la muerte confusa de su hijo Carlistos Jr, un segundo matrimonio con la chilena Cecilia Bolocco del que nació Máximo, con quien hoy no tiene relación, y una estadía en prisión.

El paso más complejo será armar el reparto y decidir qué actores se pondrán en la piel del ex presidente y de los integrantes de su familia.

Nacido el 2 de julio de 1930 en Anillaco, La Rioja, Carlos Menem fue gobernador de su provincia natal entre 1973 y 1976, y entre 1983 y 1989. Luego fue elegido presidente de la nación entre 1989 y 1999. Desde 2005 es senador de la Nación.