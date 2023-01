Sigue delicado el joven baleado en las peatonales de Centenario

De inmediato, se convocó a personal de Salud que trasladó al herido al Hospital Natalio Burd de la localidad, pero posteriormente, debido a la gravedad del cuadro que presentaba el joven, se lo derivó al Hospital Regional Castro Rendón de la capital neuquina.

Personal de Investigaciones y Seguridad Personal dieron por iniciada rápidamente una investigación para establecer en qué contexto ocurrió la agresión y quién fue el responsable por la herida de la víctima. En ese marco, se comenzó a entrevistar a vecinos y se relevó el sector en busca de cámaras que puedan aportar imágenes de la secuencia.

No obstante, por estas horas aún no se han confirmado nuevos detalles del hecho y la Policía indicó que no ha habido mejoría en el cuadro del joven herido, quien permanece internado.

La víctima cuenta con antecedentes y los investigadores manejan varias líneas investigativas.