El hijo menor del riojano llegó al país con su madre, Cecilia Bolocco, y fue a la casa de su hermana, donde estaban su padre y sus sobrinos. Sin embargo, lejos de limar asperezas, los hijos del ex presidente, terminaron más peleados que antes.

"El chico vino, se fue... se hizo el asado familiar para él pero no se quedó. Ni siquiera saludó . No entiendo. Yo llegué y ya no estaba. Mi hermana hizo todo para que venga, estuvo dos minutos y se fue. No hay explicación. No tenemos idea", dijo Carlos Nahir en diálogo con Infama Recargado.

"Después que no se queje la madre por internet. Ahora sí que no hay más excusa. Estuvo 10 minutos y se fue. Mi hermana puso la mejor onda. Mi viejo también está sorprendido", agregó Carlitos.

Más tarde llegó el descargo del hijo menor de los Menem. El joven habló en el ciclo Involucrados y dejó picantes declaraciones en torno a la interna familiar.

"¿Por qué te fuiste de este almuerzo familiar?", preguntó una cronista. "Yo no quería estar con Carlos Nahir. Yo solo vengo a ver a mi papá. Zulemita me faltó el respeto. Me decía mocoso, que como la había expuesto frente a dos países gigantes. Por una vez quiero estar solo con mi papá pero siempre hay gente", dijo el chico.

"Las peleas eran increíbles. Ella me gritaba y yo llorando obviamente. La llamé a mi mamá para que me pasaran a buscar. Quería estar con ella, la estaba pasando pésimo. Me da miedo Zulemita, de lo que me pueda hacer, que me grite otra vez"

"Estoy aburrido de tener que venir sin que él sepa. Llegué y ni siquiera sabía si me iban a abrir la puerta", disparó Máximo.

"Tengo mi familia en Chile que me apoya siempre y Pepo, que es como mi papá. Considero que Pepo es mi papá“, remarcó Máximo en alusión al empresario chileno José Patricio Daire, de 63 años, pareja de Bolocco desde hace dos años y medio.

"¿Si lo extraño? No me hace mucha falta en verdad. Lo único que he hecho con mi papá es estar con él. No hablamos mucho…", señaló. Y añadió que no ve a su padre desde noviembre del 2016. "En total vi seis o siete veces a mi papá" precisó.

"Primero, quisiera poder comunicarme con él fácilmente. Segundo, saber cuando él viene, o (que sepa) cuando yo venga, o si él me puede ir a ver alguna vez. Que me llame. Cosas así”, añadió.

Y recalcó: “Me gustaría que mi mamá no se tenga que llevar bien con Zulemita para que yo pueda tener una buena relación con mi padre”.

"De chico lloré muchas veces. Para mi cumpleaños, mi mamá me hacía regalos gigantes y me decían que eran de él (Menem)"

A su vez Máximo aseguró que el estado de salud de su papá es óptimo, por lo cual podría viajar sin inconvenientes al país transandino para verlo.

“Mi papá me dice que la relación con mi mamá está bien, pero a ella no la dejan entrar en la casa, y a él no lo dejan salir. Yo ni siquiera puedo hablar con mi papá por teléfono”, cerró.

ENCUENTRO-MENEM.jpg El breve encuentro entre Zulemita, Menem y Máximo quedó registrado con un de fotos.

