Es que su hermana Rocío salió a ponerle un freno en las redes asegurando que estaba mintiendo.

"Si, nada es lo que parece en este mundo. No todos son lo que dicen ser también. Después cuando te das de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. Dejá de decir estupideces", lanzó Rocío y añadió: "Vivimos lo mismo, así que ni el tarado ese (N. de la R: el novio de Morena, Facundo Ambrosioni) ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en ese momento no los conocías. Yo sé lo que pasaste y no fue así. Calmate. Dejá de hablar mentiras porque sabés muy bien que no fue así como decís vos".

jorgerial.jpg

rocio-rial.jpg

"11 años cagándonos bien a palos. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y aparte pagarle por su trabajo. ¿Qué clase de padre es ese?"

Lejos de irse al mazo, Morena continuó ventilando la interna familiar y contradijo a su hermana. "Sabés muy bien cómo nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca. Dos veces nada más se metió. 11 años cagándonos bien a palos. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y aparte pagarle por su trabajo. ¿Qué clase de padre es ese? ¿Sabés algo? Defendé a tu papá. Vas a ser la misma sorete que es él", sentenció y remató: "Se cansa de arruinar familias y vidas porque lo único que les importa es la puta plata. A vos, a tu padre y a su mujer ( N de la R: Romina Pereiro) ¡Porque todos caen en la misma bolsa! Sigan comprando anillos caros, sigan viajando en primera y sigan arruinando vidas. Yo no pertenezco más a esa familia y ya te lo dejé saber el otro día. Sean felices Rial y que la vida les de todo lo que se merecen y lo que no también. ¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora, como la anterior (N de la R: Agustina Kämpfer) Igual suerte, sean felices".

"Se cansa de arruinar familias y vidas porque lo único que les importa es la puta plata. A vos, a tu padre y a su mujer ( N de la R: Romina Pereiro) ¡Porque todos caen en la misma bolsa! Sigan comprando anillos caros, sigan viajando en primera y sigan arruinando vidas.¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora, como la anterior (N de la R: Agustina Kämpfer)"

Después de la extensa catarsis, Morena prometió seguir dando más detalles de la vida privada de los Rial: "Ya voy a escribir mi libro, sin mentiras, sin esconder cosas y sin quedar bien. A la corta y a la larga. Suerte. Y eso de que no me responde, no me responde por cámara porque no le conviene. Si no, que muestre los audios el desquiciado (sic) y cómo me trató este último tiempo".

MORENA-RIAL.jpg

Ni lerda ni perezosa, Natacha Jaitt se hizo eco de las palabras de Morena para defenestrar al intruso.

Embed Justo hace 2 días creo.. yo escribí acá.. “cuidemos a la otra hermana” . https://t.co/h9eyVVB6nV — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de mayo de 2018

Embed Me duele tener la razón, aunque espero que no sea una movida de prensa siniestra armada por papi @rialjorge , que se haga justicia. Y esas pibas urgente se haga cargo algún psiquiatra y las ayude YA. https://t.co/CSs5W3d4KC — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de mayo de 2018

Embed En fin... que vergonzoso todo. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de mayo de 2018

Embed More Rial,es gravísimo q hayas escrito q te violaron o abusaron en intento,(eras menor de edad) y q tu “PAPÁ” @rialjorge NO HIZO NADA Y ENCIMA PAGÓ(?) X SU TRABAJO?otro alquiler de papi? SI ESTO PASÓ, ES PEDOFILIA ENCUBIERTA X TU PADRE. Denunciá en fiscalía, no hagas show en IG. pic.twitter.com/8lYfrLOpch — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de mayo de 2018

LEÉ MÁS

La pelea menos pensanda: Morena Rial destrozó a su padre