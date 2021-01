Sigue la guerra entre Rocío Oliva y Dalma Maradona: "Siempre amenaza"

"Hace menos de diez días salieron los audios de Diego diciendo: 'yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas'. Yo lo que hice fue repetir lo mismo, no creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego. No lo dije yo", recalcó Oliva haciéndose eco de los tuits de Dalma que rezaban: "No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papá o no! Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...".

"Después a mi tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego, si quiero decirlo lo digo, y si no, no", remarcó Oliva en diálogo con Horacio Cabak en Polémica en el bar.

"El tema de si yo puedo hablar de ella, la mamá, la hermana y demás, yo estoy trabajando en los medios hace un año gracias a Dios, en la radio. No es de ahora esto de si podés hablar de si te seguís sosteniendo", agregó la futbolista.

Oliva también hizo referencia al porteo en el que Dalma escribió: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABALR DE LA TUYA... Me pudriste...".

"Al cementerio no puedo ir. Es como que yo te diga algo que tenés que hacer pero yo no dejo que hagas. Es medio raro. Yo sé que no puedo entrar, no tengo ganas que me pase lo que me pasó en el velorio", señaló la panelista recordando que no la dejaron asistir a la despedida íntima de Maradona en Casa Rosada.

En cuanto a la advertencia que le hizo Dalma respecto a que puede hablar de su familia, Oliva expresó: "Calculo que es una amenaza, no sé, pero yo no creo que pueda hablar de mi mamá porque no la conoce. No me preocupa. Pero son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada”.

"Esto no es no es conmigo, es con el que se meta, con (Matías) Morla, con (Verónica) Ojeda, con Jana (Maradona), todo lo que se ponga adelante se lo llevan puesto. Ahora Dalma se enojó por lo que yo dije del casamiento, pero yo repetí lo que dijo el padre, nada más”, concluyó.

Tras el descargo de Oliva, Dalma Maradona tuiteó: "De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis twits, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO, por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos... Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos".