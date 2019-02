Sigue la polémica por las tasas municipales en Centenario

Las polémicas tasas municipales se mantienen en el debate de Centenario desde hace varios meses, cuando el ejecutivo municipal las propuso y fueron rechazadas por el Concejo Deliberante a través de un veto.

La demanda judicial sostiene que el cobro es arbitrario y confiscatorio y citan jurisprudencia para anular la ordenanza que fue debatida entre concejales y funcionarios sin llegar a un acuerdo explícito.

El fallo del TSJ concluyó que el pedido resulta "abstracto" por el posterior veto a la ordenanza emitido por el Deliberante, por lo que no rechazó ni aceptó el pedido de inconstitucionalidad.

Ante esto, el municipio de Centenario difundió parte de los argumentos esgrimidos por la Justicia y calificó el reclamo vecinal como "falaz", lo cual fue respondido por el abogado Luis Virgilio Sánchez, también candidato a la intendencia de la localidad por Nueva Generación.

"El TSJ la declara abstracta, por cuanto otorga actualidad y vigencia a la Ordenanza Municipal que dejó sin efecto la tasa que sigue cobrando ilegítimamente. Es decir, no existe el impuesto porque fue derogado por el Concejo Delibertante, ergo no es posible declarar inconstitucional una norma que no existe", argumentó Virgilio Sánchez.

"Considero muy grave la actitud irresponsable del Ejecutivo Municipal de continuar cobrando la tasa ilegítima pese a lo resuelto por el TSJ, ya que ello generará una actividad litigiosa sin precedentes en Centenario", denunció el abogado, quien adelantó a través de un comunicado que confeccionarán un modelo de reclamo para que los vecinos en su conjunto puedan exigir ante el cobro de la tasa.

