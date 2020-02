Silvina Luna cambió la TV por la facu y cuestionó a Tinelli

Ni piensa en el “Bailando”

En otro tramo de la nota, Silvina se refirió a su regreso a la pantalla chica y a una posible convocatoria al “Bailando”, certamen en el que participó en varias ocasiones. “No lo veo por el lado del Bailando, tampoco extraño la tele. Volvería con algo que me guste, que sienta que me vibre. Se puede vivir sin tele y elijo eso”, sentenció dejando en claro que no le agrada el clásico ciclo de Marcelo Tinelli.

