El martes, en su desembarco a la señal KZO con dos ciclos, Nicole Neumann se ganó la repercusión del resto de los programas con una inesperada declaración de su historia de amor con Fabián Cubero . La modelo, panelista y ahora conductora indagó con un entrevistado sobre el promedio sexual habitual de una pareja y recordó cómo se llevaba en la cama con su ex, lo que despertó elogios y también críticas por ventilar una intimidad sobre alguien que tiene otra pareja y con el que está en guerra desde su separación. Entre ellas, las de Silvina Luna, que no le creyó nada.

Nicole Neuman reveló su promedio sexual con Fabián Cubero

Con el testimonio de la modelo resonando en los medios, Nicolás Magaldi decidió abordarlo en El show del problema, programa en el que Mica Viciconte, actual pareja de Cubero y en pleno enfrentamiento mediático y en la Justicia con Nicole, trabaja como panelista. En la charla, las compañeras de Mica en el programa no tuvieron piedad con Nicole.

"Vamos a hacer una sección: 'Si es necesario'. ¿Es necesario que una ex habla del ex públicamente? Nicole Neumann habló del récord sexual que tuvo con Cubero", dijo el conductor, y la primera en criticar a la modelo fue Silvina Luna: "No es necesario. Y si lo hacés tres veces por semana, en diez años de casados, no te separás".

nicole cubero (1).jpg

Siguiendo su pensamiento, Magaldi retrucó: “¿Para vos mintió?”. Y Silvina Luna continuó con su postura en contra de Nicole: "Por respeto a la pareja actual, para mí no da. Aparte, si tuviera buena relación, vaya y pase, ¿pero encima que te llevás recontra mal lo citás para contar eso?".

"Hablar de tu ex es un símbolo de que no suelta. Ya habló varias veces de él, no fue una sola", lanzó Cinthia Fernández, otra de las panelistas del programa. Para cerrar el tema, Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, lo defendió entre risas: "Fabián es un tigre, un conejito", dijo, mientras todos se reían.