Al salir a pista junto al neuquino Leandro Nimo, la vedette y modelo fue consultada por su separación del bailantero.

"Estamos poniéndole garra. Es muy difícil hablar de esto acá, pero sé que es un show... La realidad es que estamos separados. Seguimos enamorados, pero fuimos muy rápido con todo y necesitamos parar la pelota y ver si seguimos con el proyecto que teníamos. Quiero aclarar que Barby (Silenzi) no tiene nada que ver. Sólo nosotros dos sabemos lo que pasamos cuando las luces se apagan", explicó.

Moria Casán le respondió inmediatamente: "El Polaco, que es mi amigo, me dijo que desde que está con vos, Silvina, no le van bien sus cosas, que siente como una desarmonía, que no le va bien en nada".

"Es fácil opinar de afuera", le contestó Silvina.

"No es de afuera, yo hablo porque él me llamó y me lo contó", retrucó Moria. Entonces, Silvina Luna se largó a llorar y le dijo a Moria: "Siempre quise que él brille y lo acompañé en sus peores momentos. Y si no, que diga él si piensa que yo le restaba en lo laboral".

Luego, Silvina se recompuso como pudo e hizo su coreografía junto a Leandro Nimo. "No dejes que te echen la culpa a vos de todo, Silvina. Es feo que El Polaco te diga que le va mal por vos. Y más horrible es que se lo cuente a Moria para que Moria lo cuente acá", le dijo Ángel De Brito a la hora de la devolución.

"El está pasando un mal momento, y cuando uno está mal no puede estar bien con nadie. Yo lo único que quiero para él y para mí, es que los dos seamos felices", contestó ella.

En cuanto al baile, De Brito, cuyo voto es secreto, dijo: "Me gustó mucho. Hiciste cosas difíciles".

En total cosecharon 21 puntos.