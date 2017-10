Sin Paolo, el Melli debe armar un rompecabezas

A las modificaciones obligadas por las lesiones de Paolo Goltz y Fernando Gago se suma la expulsión de Edwin Cardona y el retorno de Leo Jara en el lateral derecho por Gino Peruzzi, quien lo reemplazó en la victoria contra Chacarita.

Cambia todas las líneas

En la zona defensiva, Santiago Vergini fue el elegido para jugar por Goltz, quien según el parte médico oficial -tras realizarse ayer los estudios correspondientes- tiene una distensión en el músculo pectíneo derecho. El central se retiró de la práctica con una molestia muscular y estará inactivo durante una semana. Pero como la Superliga no se jugará en la fecha del domingo 22 por las elecciones legislativas, el zaguero volvería contra Belgrano por la séptima fecha, en la Bombonera.

En el medio, Nahitan Nández será el reemplazante de Gago, quien ayer fue operado de la rotura de ligamentos cruzados y lateral interno de la rodilla derecha tras lesionarse jugando para la Selección ante Perú. En el ataque, Oscar “Junior” Benítez ingresaría por el suspendido Cardona, aunque Cristian Espinoza también tiene posibilidades de ingresar.

Vuelta a La Boca

La buena noticia para el entrenador es que pudo contar con todos los seleccionados en buena forma, a excepción de Pintita. Pablo Pérez se sumó a los entrenamientos al igual que los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Cardona. Mientras que el uruguayo Nández pudo entrenar desde el inicio de la semana dado que fue suspendido ante Venezuela y no estuvo contra Bolivia.

Así, un posible once para visitar a Patronato sería con Agustín Rossi; Jara, Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Benítez.