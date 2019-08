Como era de esperar, el ex secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, no se quedó callado luego de las críticas que recbió de parte del candidato Alberto Fernández, a propósito de su gestión durante el gobierno de Cristina. “El Indec ahora funciona bien y antes también. No mentía y tampoco lo hace ahora. Lo voté a Alberto y lo voy a volver a votar al margen de las declaraciones que haga”, aseguró el polémico ex funcionario. Fernández había dicho que “lo último que haría sería copiar medidas de Guillermo Moreno, le hizo mucho mal a la Argentina” y hasta elogió al gobierno de Macri para destacar el actual funcionamiento del INDEC. Pese a esto, Moreno no fue al choque aunque no ahorró en ironía: “Alberto tendría que aclarar qué no quiere copiar y explicar qué es lo que va a hacer porque con títulos no alcanza para gobernar”. Y en el reparto, también la ligó Kicillof, a quien Moreno responsabilizó de ser el encargado del funcionamieno del INDEC en la última etapa de CFK: “Él tendrá que explicar si funciona mejor ahora o cuando era ministro de Economía”.