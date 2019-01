¿Sin presentador?

El actor, que hasta el último fin de semana parecía indeciso respecto de la posibilidad de ser el anfitrión de la próxima entrega de los máximos galardones del séptimo arte, con Ellen DeGeneres que lo instó a hacerlo, echó por tierra definitivamente esa posibilidad.

“Lo superé”, dijo Hart entrevistado en el programa Good Morning America (GMA). “No hay más conversación al respecto. Ya superé eso, superé el momento”, aseguró.

24 de febrero será la entrega de los Oscar y varias estrellas deberán cumplir el rol de presentador.

Disculpas

El lunes el actor se disculpó formalmente de nuevo con la comunidad LGBTQ en su programa de SiriusXM, Straight from The Hart. “Una vez más, Kevin Hart se disculpa por sus comentarios que lastimaron a los miembros de la comunidad LGBTQ. Me disculpo”, dijo en su programa. “Pensamos que estaba bien hablar así, porque así es como hablamos el uno con el otro”, acotó.

El actor de Virgen a los 40, Scary Movie 3 y Death at a Funeral se mostró apesadumbrado por la posibilidad perdida, luego de que cientos de usuarios recordaron en Twitter los chistes que Hart había hecho hace años en contra de los homosexuales.

La última vez que los premios no contaron con un maestro de ceremonias fue en 1989. La 61ª gala arrancó con un número musical humorístico protagonizado por el actor estadounidense Rob Lowe y Blancanieves.