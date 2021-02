Sin vueltas, Nicole contestó si sería amiga de Mica Viciconte

En el juego de preguntas, Nicole solo podía contestar ‘sí’ o ‘no’, usando dos paletas. Y fiel a su estilo contestatario, la modelo no eludió consulta alguna. "¿Serías amiga de Mica Viciconte ?", le consultó Jey Mammon. Sin dudas y con convicción, la modelo levantó la paleta cuya respuesta era un contundente "no".

Nicole está separada de Fabián Cubero hace 4 años, desde allí no logró entablar una amistosa relación con su ex marido, padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Incluso, la ex pareja protagonizó más de un hostil cruce en el plano mediático y legal, en el que también se vio involucrada, Mica Viciconte, con quien la modelo no tiene relación.

Durante el programa Nicole se animó a cantar “Déjame Soñar”, el tema que grabó cuando era una adolescente para la cortina musical del programa “Amigovios”. Fue un momento divertido en el que todos recordaron la tira juvenil.