Sofi Morandi contó que "chapó" con su compañero del Cantando

“Somos amigos, ya lo conocía a él de Kinky Boots (obra de la cual es integrante y que se interrumpió por la pandemia de coronavirus ), tuve un aborto con él. ¡Tenía la re historia!”, dijo con humor la bailarina. “Son las 10 de la noche, ¡es la previa del Cantando!”, advirtió Lizardo Ponce. “¡Me olvidé, la puta madre! Venía tan bien. Vos me conocés, es más fuerte que yo”, se disculpó Sofi Morandi.

lizardo 2.jpg La neuquina Sofi Morandi le dio una entrevista con mucho humor a Lizardo Ponce en la previa del Catando 2020.

Luego el influencer lanzó la picante pregunta: ¿Te lo chapaste o no?”, quiso saber. “Te juro por Dios que no. Pero hubo por ahí como unos besitos en ‘Kinky’, porque él era el cover de Fer Dente. Y Fer Dente era el que se convierte en… no voy a spoilear Kinky Boots, vayan a verla, pero había como una onda con Fer, y él, cuando Fer no lo hacía, lo reemplazaba. Pero nunca llegó a reemplazarlo, se ensayó”, explicó Sofi haciendo referencia al musical. ¿Y qué besos te gustaron más? ¿Los de Fer o los de tu compañero?”, chicaneó. “Sos un siniestro, Liz. Todos los besos son lindos, más ahora en cuarentena”, respondió la neuquina.