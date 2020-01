A horas del estreno de la puesta que dirige Ricky Pashkus, la campeona del “Bailando” 2018 habló de las sensaciones que atraviesa previo al debut de una súper producción. “Estoy feliz porque cae el día de mi cumpleños. Ya estamos ensayando con orquesta en el teatro. Estamos ultimando los detalles y estoy muy nerviosa, ansiosa porque es un gran desafío para mí”, dijo la bailarina que años atrás se mudó a Buenos Aires para hacer su carrera.

Frase: “es distinto a otros proyectos porque siento que ahora el ojo está más encima.”

Expectativa

El ascenso de Sofi ha sido meteórico en estos últimos años y con 22 años ya brilló en las tablas con el musical El Mago de Oz, en el Teatro Coliseo. Sin embargo, esta apuesta es diferente y ella lo sabe. “Es distinto a otros proyectos (Kinky Boots) porque siento que ahora está como el ojo más encima. En lo personal siento que hay una expectativa muy grande y siento mucha presión”, confesó la también actriz en “El Espectador” (CNN Radio) que tuvo su primer trabajo en Nickelodeon.

“Estamos muy bien con la preventa y el público es el que va a decidir. Si nos va bien estaremos hasta agosto. Y si dios quiere esperamos seguir hasta el próximo años”, agregó la bailarina.

En cuanto al personaje que interpretara, Morandi detalló: “Mi personaje es Lauren, que es una trabajadora de la fábrica y es muy intensa. Ella empieza a sentir cosas por Charlie (Dente) hasta que larga todo y explota. Es muy divertido todo”.

Respecto a la rápida experiencia cosechada con el “Bailando” incluido, Sofi explicó: El “Bailando me sirvió en todo sentido y fui feliz. Me daba miedo aceptar por todo lo que genera ese ambiente mediático. Al final, me cuidaron y la pasé re bien. Baile cosa que jamás en la vida pensé que iba a bailar. Eso me dio una ventana muy grande para hacer teatro que es lo que me gusta”.

“No volví más y está medio violento Twitter”

Morandi se refirió a la baja de su cuenta de Twitter, red donde la actriz recibió algunos “golpes” de usuarios desconocidos. “No volví más, no me tenían fe porque pensaban que iba a volver. Está medio violento. Me fui en un momento en el que estaba medio sensible y me dije ‘no me está haciendo muy bien’”, reveló Morandi, que tiene más de 2 millones de seguidores.

Por otro lado, la neuquina contó que sigue activa en Instagram: “Es una herramienta que también me sirve para otras cosas y me ayuda”.

Sobre los ataques que varios usuarios suelen hacer en las redes, la influencer dijo que “no le interesaba”. “

“Un usuario desconocido que te bardee y ni siquiera pone su foto verdadera… Es como que no puedo dejar que eso me afecte porque ni conozco a la persona. La violencia no era solo conmigo sino contra algunos amigos y gente del medio. No me interesaba”, remató.

