Sofía Morandi lanzó un llamativo tuit y ante los comentarios críticos de algunos seguidores, tuvo que salir a dar explicaciones. “¿Alguien me presta un bebé para tirarle queso en la cara? Necesito”, escribió la neuquina en las redes, en las que tiene millones de seguidores, y una internauta no se la dejó pasar: “No entiendo el mínimo de sentido que tiene tirarle una feta de queso en la cara a alguien, porque ni siquiera da gracia. ¿Alguien me explica?”.