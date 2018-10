Sofi Morandi y Serrano rechazaron reemplazar a Gasalla

Buenos Aires. Luego de que Antonio Gasalla se bajara de la obra que protagonizarán Paula Chaves y Pedro Alfonso en Carlos Paz, Sofía Morandi y Julián Serrano les dijeron que no. Los participantes del “Bailando” no aceptaron la propuesta porque según ellos ya tienen un proyecto en mente. “Nuestros seguidores quizás no los conocen”, dijo sin filtro Sofía. Luego expresó: “No sé si les serviríamos para convocar público y puede ser que hagamos algo en verano”. Por su parte, Julián se limitó a decir: “Teníamos pensado otro proyecto. No hay ningún problema con ellos, los queremos mucho”. Desde su ingreso al “Bailando”, la parejita es una de las más queridas por el público.