En la cuenta regresiva para la gran final , MasterChef Celebrity sumó una nueva polémica. Es que tras la eliminación de Sofía Pachano en la gala del miércoles, Twitter se llenó de memes y comentarios irónicos en torno a un "cantado" duelo entre El Polaco y Claudia Villafañe en la última emisión del certamen, posibilidad que no es para nada descabellada tras la salida de una de las mejores cocineras del concurso. Habrá que ver si en el programa de este jueves por la noche, Analía Franchín queda fuera de competencia, tal como vaticina el público.

Por otro lado, en las últimas horas la producción del envío gastronómico quedó en el ojo de la tormenta por una imagen que tiene a Sofía Pachano como protagonista, mientras que en el fondo se ve a la ex pareja de Diego Maradona -una de las favoritas en el certamen- rodeada de tres personas que parecían estar asistiéndola mientras hacía una preparación.

Más allá de la controversia, tras la eliminación de Belu Lucius y Vicky Xipolitakis de MasterChef, este miércoles llegó la sorpresiva salida de Sofía Pachano, una de las candidatas para llegar a la final por su talento en la cocina que esta vez no pudo lucirse con el desafío que propuso la actriz Natalia Oreiro. Como jurado invitada, la también cantante que aseguró ser "ovolactovegetariana” desafió a los participantes a cocinar en base a los productos que ella tiene en su casa.

Mientras El Polaco y Claudia Villafañe optaron por elaboraciones saladas, Sofía Pachano y Analía Franchín fueron a lo dulce. Sin embargo, ninguno estuvo a la altura de lo que esperaba el jurado en esa instancia de la competencia.

Instantes después que Donato de Santis anunciara la eliminación de Pachano, la participante señaló: "Me da mucha bronca no haber hecho algo seguro, pero nada, las cosas pasan algo”.

“Fue una alegría conocerte, debe haber sido muy difícil para alguien tan sensible como vos exponer tus debilidades e inseguridades frente millones de personas”, le dijo Germán Martitegui al despedirla.

“Te quiero decir por qué me ponía tan pesado con vos”, confesó el jurado. “Reconozco algunos defectos que yo tenía cuando empecé a cocinar. Querer que todo salga tan perfecto, y tener una cosa de refuerzo por si no te sale conspira en contra tuyo. Como me veía reflejado, traté de ser lo más duro posible en esas situaciones, pero un día te va a empezar a salir, va va a dejar de pasarte lo que te pasa, porque el camino que seguís es el que hay que seguir”, concluyó el chef mas exigente del jurado.

Por su parte, el jurado Damián Betular también se conmovió durante la despedida. “Siempre decimos que la cocina es un acto de amor, a lo largo de la competencia pudiste mostrar ese sentimiento. En mi memoria me va a quedar e homenaje que le hiciste a tu papá y esa es la pureza de este acto que es cocinar”, señaló el pastelero, en alusión a Aníbal Pachano. “Excelente cocinera, siempre innovaste y fuiste por eso. Aunque hoy te cueste irte, dejaste la vara muy alta”, concluyó.

En las redes la salida de Sofía y la posibilidad de una final entre Claudia y El Polaco desataron numerosos mensajes.

Hasta ahora se confirma el rumor/spoiler de que la final es entre el polaco y la claudia #MasterChefArgentina pic.twitter.com/La8sBmsIUw — Veritou (@salideahicarajo) January 14, 2021

Ahora sacaron a la mejor, la tiene servida Claudia no? #MasterChefArgentina — Sσfι (@Sof25_gs) January 14, 2021

Es injusto que hayan sacado a Sofía ,todo está favorecen a Claudia siempre igual Sofía es excelente cocinera https://t.co/tJfA7xPR71 — felu0557 (@felu0557) January 14, 2021

quiero ver a la claudia entrando a la final del lunes así pic.twitter.com/WZJUsMUYPs — fede haro (@fedeharo_) January 13, 2021

Diganme que no soy la unica que pensaba que sofi se quedaba con claudia hasta la final xd pic.twitter.com/ytLruwSPKx — •.¸ ¸.• (@Mileplk) January 14, 2021

pensé que sofi pasaba con claudia a la final pic.twitter.com/alpCzUTfyx — bian (@ribsuspiria) January 14, 2021

Digan lo que digan sofi era la que mejor cocinaba de los 4 #MasterChefArgentina pic.twitter.com/JcXJLakiuh — Vasanto (@Nosequeponer486) January 14, 2021

#MasterChefArgentina

La Final era entre Sofi Pachano y Belu Lucius pic.twitter.com/Bhimg7ozZA — Aaron Brandon (@aaron_abj) January 14, 2021

admito que sofi no me caia bien pero analía hizo literalmente UNA TARTA DE MIERDA CON CREMA Y NO SE FUE pic.twitter.com/8sy1UmomuT — uma (@umaagomez) January 14, 2021

Necesito descargar mi ira con un twitt spoiler de masterchef y decir q es todo un acomodo! Son tan pelotudos q suben una foto y no se dan cuenta q en esa foto un ayudante de cocina está ayudando q la Claudia a cocinar! Ya sabemos si llega a ganer como llego hasta ahí! — FacuG (@FacuGuerra1) January 14, 2021