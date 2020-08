Sofía Gala, filosa con Juana Viale

"No la escuché", reconoció la hija de Moria Casán, aunque luego manifestó que los dichos de la nieta de Mirtha Legrand no le generan asombro. "Juana tiene su manera de pensar, su estilo de vida y su calidad de vida. No me sorprende, cada uno que piense y diga lo que quiera. Juana es una piba de clase acomodada y la mayoría de la gente en su lugar piensa así. Tampoco vamos a decir: ‘¡Oh, qué raro!’", expresó en diálogo con Infobae.

No obstante, aclaró: "Es muy difícil juzgar y hablar de los demás, menos de una persona como ella, que puede ser de la clase social que sea, pero es una mina que labura".

Embed

En cuanto a la postura de la actual conductora de los ciclos de La Chiqui, consideró: "No podemos volver más ahí, ni a ese tipo de políticas. Más allá de Macri, no le hace bien al pueblo". "No somos un país rico, la mayoría de la gente es de clase media, media baja. Es una política que no piensa en la mayoría, me parece un poco peligroso", agregó antes de hablar de la gestión de la pandemia de Alberto Fernández.

Disculpas-de-Juana-Viale.jpg

"El Gobierno tiene el diario del lunes: nos llegó después que al mundo y no hay una alternativa mucho más clara que quedarnos adentro. En los lugares en los que se están abriendo las cuarentenas está habiendo rebrotes. Se hizo lo que se tiene que hacer, pero en esta situación de crisis no sé qué es lo mejor", expresó.