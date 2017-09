“Prefiero ser puta antes que moza”, sentenció la hija de Moria Casán. “Para mí es lo mismo. No hay diferencia. Son todos laburos con los que uno se gana la vida de una u otra manera”, explicó. “Todo el mundo en sus trabajos tiene que sufrir. Me parece que siempre hay sometimiento cuando vos no podés elegir. Cuando tenés a alguien atrás que te está manejando. Eso me parece un horror, algo totalmente repudiable. Eso se tiene que acabar”, agregó.

“¿No las ves tristes pateando la calle teniendo que estar con un hombre cuando quizás no tienen ganas?”, le preguntó Augusto Tartúfoli, a lo que Gala replicó: “Hay situaciones tristes en todos los trabajos”. “¿No creés que hay sometimiento en esas mujeres?”, insistió el panelista. “Cada una puede decidir lo que quiere. ¿Por eso una moza tiene más respeto que una puta? No lo acepto. No acepto que ser moza sea más importante que ser puta. No acepto que la moza se enoje porque comparo el trabajo de ella con la puta porque también comparo el mío, el tuyo y el de todos. Para mí no hay diferencia”, postuló la actriz.