Sofía Jujuy Jiménez apuntó contra Del Potro y reveló lo que significa para ella

“Tu ex Del Potro fue incinerado por su última novia Oriana. Enumeró muchas infidelidades. Dijo una Sofía, una Laura. no sé. Metió muchos nombres en la bolsa. ¿Vos alguna vez volviste con él? ¿Está hablando de vos o será otra Sofía?”, le preguntó el conductor del ciclo que se emite por América TV.

Por su parte, la modelo jujeña aclaró: “Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísimas Sofía, no tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gastar energía ni tiempo…”, sostuvo firme al contestar la consulta del periodista de espectáculos.

Al escucharla, la columnista, Estefi Berardi, le dijo sin filtro: “Del Potro le escribió a todo el mundo. A mí me escribió. Ni me acuerdo en qué año”. En tanto Jujuy cerró firme: “Bueno, si vamos a hablar de esto, me levanto y me voy. ¿Qué es esto? Abandono el móvil. Ni me acuerdo qué pasó en esa historia… Es otra mancha en mi pasado”, concluyó a modo de broma y pidiendo cambiar de tema.