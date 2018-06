¿Te gusta que te digan Jujuy?

Me encanta. Al principio me generaba muchísima presión llevar casi como apellido el nombre de mi provincia, pero todo el tiempo desde allá recibo amor y buena onda, así que estoy orgullosa de eso. Amo mi lugar, mi tierra, y crecer allá fue hermoso, porque tuve una infancia muy tranquila –hasta los 13 años vivió en San Pedro de Jujuy y luego se mudó a San Salvador, la capital provincial- y muy feliz, llena de amigas, con mis hermanas –tiene dos- haciendo hockey, que fue como mi deporte elegido, y muchas actividades.

¿Cómo fue venirte sola a Buenos Aires?

Siempre la cosa de la gran ciudad genera un poco de miedo. Pero antes de venirme había hecho como mi CBC de vivir sola porque me había ido un año a Canadá. Así que no me resultó difícil para nada.

Muchas mujeres están hablando de situaciones de acoso o propuestas en los medios, ¿te pasó?

El tema de los medios era lo que más me generaba como cierta cosa de, no sé si miedo, pero sí de cómo iba a ser, y además venía también con todas esas ideas y prejuicios de los castings y los productores que se aprovechan. Se sabe que existen, pero la verdad es que tuve muchísima suerte porque no viví ninguna experiencia ni tuve que hacer nada que no quisiera o estar en un lugar en donde no quería estar.

P26-F01a-sofia-jujuy-jimenez.jpg

¿Se parece esto a lo que imaginabas cuando empezaste?

Soy muy soñadora y creo que cuando más soñás, más posibilidades de que se cumplan tenés. Pasaron muchas cosas que soñé, otras que me sorprendieron. Me siento afortunada porque tuve suerte, pero también trabajé para que mucho de eso pasara. Siempre me imaginé y soñé estar en los medios. Lo que no imaginaba era lo de Telenoche.

¿Tuviste que lidiar con los prejuicios de la modelo periodista?

No, en absoluto, para nada. Nunca y tampoco ahí, que me recibieron muy bien y además como venía del rubro de entretenimientos dije que no podía hacer algo muy formal y serio. Carlos D’Elía –gerente de noticias del Canal 13-, que es una de las personas que más sabe de noticieros y periodismo televisivo, vio que podía hacer esa sección solidaria, que estaba buenísima porque cortaba con las noticias malas y además me permitía conectar con la gente. Hasta el día de hoy me preguntan por qué no lo vuelvo a hacer. Para mí fue un salto en mi carrera.

Pero ahora vas a cambiar de género. ¿Ya cerraste para estar en el “Bailando”?

Estoy en eso. Estoy charlando, pero aún no está del todo cerrado. Me dan ganas porque me parece un nuevo desafío y una oportunidad trabajar con un número 1 como Marcelo Tinelli. Además, es el programa más visto y me encantaría bailar. También me gusta la idea de competir por un sueño solidario y trabajar para eso, sabiendo que al final va a servir a otras personas que lo necesitan. Me encantaría, pero bueno, todavía estoy viendo.

P27-F01-sofia-jujuy-jimenez.jpg

Con la separación del Pelado López tuviste una muestra de lo que es estar expuesta mediáticamente, ¿no le temés a eso?

Sinceramente no me gusta y es justamente una de las razones por las que dudo. Entiendo en un punto que haber estado con alguien que trabaja en la tele también genera un atractivo, pero no me gusta. Y es tremendo porque todo el mundo quiere saber cosas. A mí no me interesa ir por ese lado, así que si voy intentaré cuidar mucho eso y salirme de ahí. Creo que igual depende mucho de uno, de cómo maneje esos temas, y de salirse con humor, respeto y buena onda.

Empezaste en los medios a los 19 pero seguiste con la facultad y te recibiste. ¿Era una demanda familiar?

Es como me educaron. Soy de las que piensa que es importante esforzarse, estudiar, estar mínimamente preparado para hacer lo que uno hace, pero además, en mi caso, quería terminar la carrera y quería vivir el momento de la recibida. Creo que significa un montón de cosas, no es sólo el título: lo académico pero también la conducta, la perseverancia, el trabajo, conseguir las cosas, lograrlo.