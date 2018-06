Pero nada de eso fue casualidad: desde muy chica empezó a formarse en danza y comedia musical –en la Escuela Superior Arte Escénico/Teatro Musical Lavalle– y cuando terminó el secundario se instaló en Buenos Aires para seguir formándose: en la escuela de Valeria Lynch ganó una beca y se fue un año a Estados Unidos. Cuando volvió, empezó con los videos y ganó el galardón de Revelación Digital en los Kids’ Choice Awards Argentina. En 2016 firmó con Nickelodeon para actuar en Heidi, bienvenida a casa; al año siguiente hizo American Idiot en el Teatro Broadway, siguió creciendo en popularidad e hizo su propia serie web en Youtube. Este año estuvo en la serie Kally’s Mash Up de Nickelodeon y ahora podría sumarse al “Bailando”. Ella dice que aún nadie la llamó, que le dan ganas pero que todavía no sabe de qué se trata la propuesta.

¿La Sofi Morandi de hoy es la misma que la de Neuquén?

Sí, sí, la Sofi Morandi de hoy se hizo en Neuquén. Yo soy esa, soy así. Me encanta hacer personajes, chistes, bailar, cantar, soy una acelerada. Soy esa que ven y siempre lo fui, pero claro que ahora estoy empezando a profesionalizar un poco lo que hago, a armar equipo. Hasta ahora yo escribo todo, edito, hago, todo yo. Siempre que me invitan a algún lado les digo justamente que hagan las cosas desde la espontaneidad, porque hoy con las redes sociales no podés caretear mucho. Es mejor hacer lo que sabés, lo que sos, lo que te sale. Eso, más tarde o más temprano, va a llegar.

¿En qué momento dijiste “yo voy a hacer esto”?

Fue como re loco, porque nunca tuve que sentarme y decir “¿qué voy a estudiar?”. Yo lo que dije fue “¿con qué profesores voy a ir?”. Porque yo ya sabía que era comedia musical, que era bailar y actuar. Y no tuve ningún plan B. Hice un año de periodismo cuando llegué a Buenos Aires por si esto tardaba más. Pero yo ya sabía que esto iba a suceder en algún momento.

¿Imaginabas que la fama y la popularidad, además del sustento, iban a llegar por Instagram?

Para nada. Nunca pensé que iba a lograr esto a través de las redes. Yo empecé a subir videos sin imaginármelo. Creía que era una vía de que me vieran, pero para mí iba a venir por las audiciones. No sabía. La popularidad empezó con el trabajo en Nickelodeon.

A veces se cree que no es un trabajo, pero todos los días la obligación de hacer algo que divierta, un video… ¿Fantaseás a veces con cerrar todo e irte dos meses a China sin que nadie sepa nada de vos?

Sí, me pasa, me pasa bastante. Porque a veces me desbordo, soy muy desordenada y llega un punto en el que te cansás. Hoy cada vez se les exige más a las redes y hay que responder a la demanda: es un trabajo de 24x7.

¿Quién te dice “bueno, basta, Sofi, cortala”?

¡Mi mamá! Ella a veces me dice “ay, Sofía, veo tus historias y me doy cuenta de si estás bien o mal, parecés una aceleradita”.

¿Sabías que en Wikipedia aparecés como “actriz y personalidad de internet”?

No sabía. El otro día me llamó mi prima para decirme que estoy en Wikipedia, pero no me dijo eso. Y está bien, qué se yo, porque yo soy lo que soy pero también la gente me conoce por internet. Lo que me abrió las puertas fue internet, así que no voy a renegar de eso.

Fuiste de las famosas que se la jugaron a favor de la campaña por la legalización del aborto, aun cuando eso puede traerte, y te trajo, agresiones, personas que te dejaron de seguir. ¿Sentiste que tenías que decir algo?

El año pasado hubo un montón de casos a nivel social y yo sentí que tenía que decir algo porque veía cosas terribles y no me da igual. Yo sabía que iba a haber gente que me iba a dejar de seguir, pero para mí la causa lo vale. Y a la vez, eso también hizo que yo llegara a un nivel de confianza con mis seguidores y seguidoras que está buenísimo. Y que incluso hay un montón que no están de acuerdo y me bancan. Al principio, cuando empecé, había decidido no hablar de política ni de religión, ni nada polémico digamos. Pero esta vez sentí que tenía que decir algo, quería. Pero, además, porque es mi cuenta de Instagram y yo soy una persona con opiniones y tengo que poder mostrarlas. Y si creo que hay cosas que tienen que cambiar, por qué no decirlo.

¿Vas a ir al “Bailando”?

Mirá, a mí todavía no me llegó nada, así que no sabría qué responderte. De verdad.

Entonces te cambio la pregunta: ¿te gustaría ir al “Bailando”? ¿Vas a ir si te llaman?

Y… yo bailé toda mi vida –es profesora de flamenco y baila jazz, contemporáneo, lyrical jazz-, es lo que más hice, y sería una puerta para mí para mostrar mi danza. Y desde ese lugar sí, claro que me gustaría. Obviamente que está toda la otra parte y, si me llega una propuesta, es eso lo que voy a analizar. Cuando me llegue, hacemos otra nota y te cuento qué decidí.

¿Qué te genera toda esa otra parte?

En mi fantasía es ir a divertirme y bailar. A mí no me gusta el quilombo y todos los que me conocen lo saben. Así que a eso no iría. Me genera muchas ganas y fantasía tener un coach, bailar distintos estilos, entrenar, practicar. Eso me encanta.

También se viene una serie…

Sí, no puedo decir qué ni dónde, pero sí, se viene una serie.

¿Y en Neuquén?

No estoy armando nada, pero me encantaría hacer algún espectáculo mío, algo chico. Y cuando lo haga, el primer lugar al que voy a querer ir es a Neuquén. Obvio, ¡porque amo a la “pípol” de Neuquén! ¡Y los invito a todos a que me sigan!.