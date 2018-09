Sofia Morandi: "Voy por todo, quiero llegar a la final"

Sobre todo la instagrammer, que lo grita de todas las formas posibles y lo transmite en tiempo real desde su cuenta de esa red social en donde más de un millón de seguidores se lo celebra. Lo mismo le cuenta a LM Neuquén pocas horas después de la segunda ronda: “Uno dice, bueno, ya está el debut... ¡Y no! La noche del jueves fue un sueño y todavía me cuesta bajar de ahí. Es todo una gran vorágine, como una película, de la que no termino de darme cuenta... Sigo aceleradísima porque todo lo que me viene pasando es increíble”, dice todavía con el cansancio encima de una noche que terminó a las 7 de la mañana: después del show fue a cenar con sus amigas neuquinas, que junto a su familia viajaron para presenciar su actuación en el piso de Showmatch.

¿Estabas tan nerviosa como te mostrabas en las redes?

¡Maaaal! Nunca tuve tantos nervios en mi vida antes de salir. No me había pasado en el disco y no me había pasado en ninguna otra cosa que hice. Fue diferente esta vez. El momento previo a que Marcelo nos nombrara fue tremendo. Nico Merlín, el coach, que es un genio, me decía “respirá, respirá”. Y te juro que entré no sé cómo. Pero, después, cuando empezó la música, fue como si entrara en otra dimensión. Qué se yo. Se me pasó todo y me olvidé. Y lo hicimos y salió... Cuando terminamos, Marcelo le puso el micrófono a Julián y no podía hablar y yo tampoco. Es muy fuerte. Y son los nervios que siempre hay antes de salir al escenario. Cuando ya no sienta más esta emoción y adrenalina, esos nervios, ¡chau! Me dedico a otra cosa.

Más que “salió”, la rompieron. ¿Te viste después?

Ay, sí, creo que vi el video 20 veces, no te miento. Yo odio verme, odio, odio. Pero me veo y digo: “Chabón, ¿vos viste lo que estamos haciendo?”. Me digo a mí y le digo a Julián, porque él no es bailarín. No era, porque ahora ya es. La verdad es que todo lo que estamos aprendiendo y creciendo en esta experiencia es alucinante. Y los dos entendemos que hay que aprovecharlo. Porque somos re jóvenes además. Tenemos 25 y 21 años. Tenemos que dejar todo. Y estamos yendo a clases de acrobacia, de baile y de todo.

P26-F01-sofia-morandi.jpg

—¿Cómo sigue el “Bailando”?

Ahora viene la salsa en trío, que la vamos a hacer con... Alguien de redes, no sé si lo puedo decir todavía. Así que preparando eso y después viene ritmo libre, así que también ya estamos ensayando eso. Ahora viene la etapa en la que se junta todo.

¿Vas por la final o te conformás con menos?

¡No!, voy por todo, quiero llegar a la final. Voy por la final siempre, en la vida en general. Y acá ni hablar. Y si no, por lo menos por la semifinal. Y con Julián también nos tenemos mucha confianza.

Julián es una estrella, ¿cómo es como compañero?

Julián es un genio, es divino, lo quiero muchísimo, me cuida. Y aunque él nunca bailó, tiene ganas de aprender y un talento y condiciones increíbles así que como pareja de baile mejor no podemos ser.

sofi morandi.jpg

-¿Y con las fans?

La “pípol” es genial. Tenemos unos seguidores y fans que son lo más, que vienen al piso con carteles, que nos ponen en Twitter como tendencia, que mandan mensajes hermosos. Yo soy fan de los fans. A mí no me cuesta reconocer mi esfuerzo. No por una cuestión de ego, sino porque yo creo que cuando uno trabaja mucho para algo, eso tiene su recompensa. Pero también tengo muy en claro que los fans también nos ponen ahí y que es gracias a ellos. Así que yo no tengo más que agradecimiento. Porque ellos invierten tiempo en nosotros. Y son lo más. Así que por ellos también vamos por la final. Por ellos y por el sueño, que es muy importante: nuestro sueño es Juntos Podemos, que es un proyecto de inclusión socio-laboral de personas con capacidades diferentes en Puerto Madryn y está buenísimo.

¿Van a estar en Madryn dentro de poco?

Sí, nos estamos organizando para ir pronto, apenas podamos. Tenemos muchas ganas y nos moviliza mucho saber que además de lo que nosotros podemos aprender y crecer, podemos ayudar. ¡Así que allá vamos, Madryn!

sofi-morandi.gif Twitter

Antes de decir que sí a la propuesta del “Bailando”, hicimos una nota y decía que te daban dudas. ¿Ahora?

Mis amigas anoche me decían: “Sofía, vos no tenés conciencia de dónde estás, de que estás en el programa más importante del país y no sólo eso, que la estás rompiendo”. Si bien yo tenía dudas de hacer el programa o no, como te conté en la nota antes de confirmar que iba a estar, hoy me doy cuenta de que tomé la mejor decisión. Que yo tenía que estar acá.