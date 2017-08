Sol Pérez quiere a otro deportista en la pista

De todos modos, la chica del clima de TyC Sports tiene un plan b en caso de que el jugador no pueda estar en el certamen y podría presentar otras opciones. La primera alternativa es Pablo Lescano, exponente máximo de la cumbia villera; mientras que la segunda es Penka Aguirre. Este último se destaca actualmente jugando al básquet en el primer equipo de San Lorenzo de Almagro. Esta no es la primera vez que Sol sorprende a la hora de hacer una elección. La rubia ya lo había hecho cuando convocó al futbolista Brian Sarmiento para que bailaran juntos en salsa de a tres. La performance del equipo fue perfecta, tanto a la hora del baile como en la previa.

Bechara

Ángel De Brito, conductor de Los ángeles a la mañana le consultó a Pérez si había chances de que Ailén Bechara, ex de Fernando Bertona, estuviera como invitada. Pérez aclaró que no lo decide ella: “Lo tiene que definir Bertona, yo no tengo ningún problema”.

Ailén y Fernando protagonizaron la que supo ser la historia de amor del momento en una de las ediciones pasadas del “Bailando”. Se enamoraron en los ensayos y la pasión se vio en la pista. Pero meses más tarde, se separaron.

Mueva: Pablo Lescano exponente máximo de la cumbia villera, es la otra alternativa que tiene Pérez