Sol Pérez reveló con qué famoso se besó en un boliche

Por su parte, la ex chica del clima no quiso confirmar si Gastón la contactó luego del programa de Susana. Sin embargo, aseguró que tienen “buena onda” y reveló que cuando era chica estuvo con él. “Éramos muy chiquitos. Me acuerdo porque mi novio estaba en el boliche, pero en la pista de pop. Yo me chapé a Gastón en la pista de cumbia y me agarró mi mejor amiga, que también era amiga de mi novio, y me sacó de los pelos. Pero no le contó”, recordó.

Al final, Pía Shaw le preguntó por qué besó al galán estando de novia y la respuesta fue letal: “Porque qué se yo... ¡Me pintó! ¿Si fue porque él era famoso en ese momento? No, porque me chapaba a otros también aunque no fueran famosos. Yo era muy infiel”.