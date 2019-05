Sol contó en su programa que ella había sido quien lo encaró: "Fuimos a un boliche en Costanera, yo lo miraba, lo miraba y él no, estaba en otra. Después fui al baño, él fue al baño, y cuando salí me estaba esperando y me habló. Así empezamos, y ahora dormimos juntos seis veces por semana, casi como una convivencia", dijo Sol sobre su ahora ex pareja.

¿Qué ocurrió? Los compañeros de trabajo de Sol cuentan que se cansó porque él "estaba demasiado al lado de ella, la acompañaba a todos lados, le estaba encima" y eso generó un gran desgaste. Así, una de las mujeres más deseadas, a la que se vinculó con los futbolistas Lautaro Martínez, Lucas Alario, Lisandro Magallán, Exequiel Palacios y Jeremías Carabelli, vuelve a disfrutar de su soltería. Aunque más de una vez se quejó de sus fracasos amorosos. Y hasta mandó al frente a un jugador de Boca (Magallán, al que no nombró) con el que salía por contar sus relaciones en el vestuario, algo que terminó con la relación apenas ella se enteró.

Tal vez por esa poca fortuna para profundizar un noviazgo es que Sol no da muchos detalles sobre sus parejas, ya que cada vez que se filtra la noticia en los medios el vínculo termina a los pocos días.

