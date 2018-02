Sol Pérez fue invitada a Los ángeles de la mañana y tuvo un gran encontronazo con Yanina Latorre y Andrea Taboada. Todo comenzó cuando Yanina le pregunró sobre el rumor que indicaba que la “Chica del clima” se había cambiado de camarín porque no se bancaba a Rocío Robles y a Belén Pouchán. La rubia de la obra la Isla encantada primero contó que “no era amiga” de sus compañeras de elenco. Luego explicó a qué se debió el cambio de camarín: “La puerta quedaba abierta, empezaron a entrar los productores y yo estaba semi en bolas, y no tengo ganas de que me vean… Obvio que me enojo, porque yo muestro cuando tengo ganas de mostrar”. Chicaneando a Pérez, Latorre dijo que ella no era “una chica tímida” y ante ese comentario la rubia explotó: “¡¿Qué tiene que ver?! No tengo ganas de que un productor me vea en bolas. Entonces decidí cambiarme de camarín”, retrucó.