Solange Báez, la nueva bailarina del Polaco

Belén Pouchan, la contorsionista sexy que es la gran revelación de este año en la pista, será la invitada de la nueva pareja en la inminente salsa en trío.Una que no quedó del todo satisfecha con la elección de Báez fue Silvina Luna, quien ya separada del Polaco se enteró de la elección en la noche del lunes cuando rompió en llanto al confesar que ya no estaba en pareja con el cantante.

El Polaco había revelado a los más íntimos que desde que estaba con Silvina todo le iba mal. ¿Qué dijo ella al respecto?: “En todo momento intenté que él siga creciendo y siga brillando; por ahí él no se encuentra bien y cuando uno no está bien no puede estar bien con nadie”.