Son basureros las chacras que quedan a la deriva

“El hecho de que las chacras estén abandonadas no te da derecho a formar un basurero en cada esquina”, advirtió una mujer en tono ofuscado, luego de que desconocidos dejaran un basural muy cerca de su vivienda rural.

Como se sabe, el sector rural nunca tuvo recolección de basura domiciliaria y los vecinos tienen que llevar sus desechos a contenedores de la zona urbana. Otros prefieren enterrar la basura en el medio de las chacras o quemarla en un descampado.

Pero el problema es un poco más complejo. En este contexto de crisis de la fruticultura y abandono de la actividad, muchas fincas empiezan a despoblarse. Y se convierten en el lugar propicio para que gente de la zona urbana haga descargas masivas de residuos, sin ningún tipo de control, salvo la advertencia de los vecinos que viven en la zona.

Lo hacen sobre todo en zonas donde casi no hay tránsito y pobladores, de manera de no ser advertidos por los vecinos que residen a cientos de metros, entre una vivienda y la otra.

Control: el sector rural es amplio y los controles se hacen más difíciles de aplicar que en la zona urbana.

Inseguro

“Esto de que tiran basura en las chacras no es nuevo, pasa seguido pero no podés decir nada. No sabés qué te pueden hacer, acá es zona rural y a veces es inseguro”, añadió un vecino que vive en el sector.

Los residuos se arrojan en las esquinas y dentro de las chacras sin habitar en algunos casos. Por ahora, la única solución temporaria a este problema es la limpieza por sectores que hacen la Municipalidad y el Consorcio de Riego y Drenaje, pero en rigor, el servicio domiciliario de Cliba SA nunca llegó a estos sectores rurales.

LEÉ MÁS

Denuncian explotación de empleadas domésticas venezolanas

El mecanismo: así desarticulan los relatos de acoso y hostigamiento a las mujeres en la Policía