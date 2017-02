¿Son más que amigos?

Desde hace tiempo muchos periodistas del mundo del espectáculo -sin decirlo- ponen en duda la sexualidad de Martín Bossi, uno de los imitadores que viene cosechando halagos en el país y en Europa por imitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Después de que comenzaran a circular unas fotos de Bossi y Federico Hoppe (productor de Showmatch y mano derecha de Marcelo Tinelli) compartiendo unas vacaciones en Brasil, se desataron rumores que especulaban con que entre ellos existía algo más que una buena amistad.

“Mientras me digan gay está todo bien. El tema es cuando te empiecen a decir mal tipo, mal bicho o que sos estafador. Ahí está el problema. Pero mientras tanto, es un piropo. Yo me dedico a otra cosa en el mundo, mi vida está en otro lado, la verdad que me importa poco el medio y lo que digan, así que bueno… Como te digo, pueden decir que maté a Kennedy, que me chupa un hue...”, explicó el imitador en un mensaje que mandó a un panelista de Infama.

Para despejar dudas de su sexualidad, y de la de su “amigo”, Bossi reveló quiénes sacaron las fotografías. “Es más, te digo algo: esas fotos son de hace tres años y quienes sacaron las fotos son dos modelos hermosas que nunca blanquearíamos”, contó Bossi.

La publicación que viene alimentado el romance oculto entre el artista y el productor es Pronto, después de que ambos se fueran juntos de vacaciones a un hotel muy exclusivo e íntimo.

La revista se atrevió a revelar que el romance es un secreto a voces en los pasillos de Ideas del Sur, a pesar de que Hoppe ha sido vinculado, hace semanas, con la bailarina del “Bailando” Rocío Robles.

La última mujer que se le conoció a Hoppe fue Laurita Fernández, quien hace tiempo está cerca de Federico Bal.