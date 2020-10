"Son mediocres": el descargo de Esmeralda Mitre al ser eliminada del Cantando

Junto a su partenaire, Lucia Villar, el influencer y periodista se impuso con el 59% de los votos. De esta forma, Esmeralda y Nell Valenti tuvieron que despedirse del Cantando 2020.

Tras felicitar a Lizardo y agradecer a los conductores y todo el staff del programa, Esmeralda destacó el apoyo que siempre recibió por parte de Moria Casán.

"Quiero agradecer al jurado, especialmente a Moria por todo el amor que me dio y a su falta de resentimiento y a su generosidad y a su amor por el arte. Yo creo que en el arte lo que importa es ser generoso, si no hay generosidad, no hay arte", dijo antes de retirarse de la pista eliminada.

"Y también le quiero dedicar esto a toda la gente que tiene pensamientos mediocres, por no llamarlos mediocres, que confunde delirio con sentido del humor. ¡Un besito para todos, bye!", remató.

De esta manera, Esmeralda se suma a la lista de eliminados junto a la neuquina Sofi Morandi y Bruno Coccia, Melina Lezcano con Juan Pérsico, Karina Jelinek, Agustina Agazzani con Facu Mazzei, Mariana Brey, Adabel Guerrero, y Cande Molfese con Fede Salles.

Esta noche seguirá el ritmo trío, en el que cada pareja suma a una figura a su performance, ya con la otra novedad en la pista del Cantando 2020: el BAR, integrado por Aníbal Pachano, Lourdes Sánchez y Laura Fidalgo, que hizo su presentación anoche.