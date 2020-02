"Era mi equipo ideal, jugué y me quité el capricho", reveló. "En Italia no podría jugar con otra camiseta que no fuera de la Roma y por eso fui a la Argentina, donde jugué en Boca viví una experiencia que humanamente me dio mucho", específicamente.

"Si tuviese 25 años y la necesidad de ganar me hubiese quedado en Buenos Aires. Pero tengo 36 años, el cuerpo está dañado y tengo suficiente dinero", el jugador que apenas disputó siete partidos con la camiseta de Boca, cinco por la Superliga, uno por la Copa Argentina y uno por la Copa Libertadores.

Planeta De Boca en Twitter La de De Rossi es una frase sacada de contexto. Dice que “su verdadero retiro fue en La Roma” por lo duro que fue para él y lo que sufrió (lógico después de jugar 18 temporadas ahí). Después dice que en Boca fue feliz todos los días. El título vende, pero no es la verdad. — Planeta De Boca (@PlanetaDeCABJ) February 11, 2020

En Boca se hicieron eco de inmediato de las declaraciones de De Rossi y no gambetearon la respuesta. "Me sorprendió la declaración de De Rossi diciendo que su retiro verdaderamente fue en Roma. Yo hablé con él y hay gente nuestra que se sigue comunicando", dijo Jorge Amor Ameal, presidente xeneize. "Habría que ver el contexto de la declaración, pero me sorprendió", declarando evitando las políticas.

De Rossi no descartó seguir ligado al fútbol como futuro entrenador de los cuerpos técnicos de la Roma pero advirtió "no del primer equipo", porque no quiere complicar a Daniel Fonseca, el uruguayo que actualmente es director técnico de la escuadra romana.

