Sospechan que la avioneta sufrió una "falla total"

El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Irigoin, aseguró que es probable que la avioneta que desapareció hace 28 días “haya caído de punta” y que la Junta de Investigaciones lo va a determinar en los próximos días. Además, adelantó que se cree que minutos antes de la caída estaba intentado volver porque reportaron a la base que tenían problemas de comunicación.

Por su parte, el ingeniero aeronáutico Ricardo Runza dijo que aparentemente ocurrió un evento “catastrófico y muy rápido” en el interior del avión pocos minutos después de partir del Aeropuerto de San Fernando, el 24 de julio, para que impidiera a los pilotos reaccionar y comunicar a la torre de control su situación de emergencia. “Indudablemente, allí hubo una falla total de los dos motores, por haber caído en la forma en que cayó”, declaró Runza. No obstante, advirtió que debe haber habido una combinación de fallas técnicas y humanas que “después se agravaron en el sistema de navegación aérea y en la búsqueda y rescate en particular”.

Runza aseguró que por el cráter que la aeronave dejó cuando cayó y la ausencia de rastros de recorrido en la vegetación, hubo “una falla total en el avión”.

Según reveló Irigoin, la zona fue sobrevolada una 50 veces, pero las lluvias y la bajada del río “cambiaron” la fisonomía del lugar y fueron las que finalmente permitieron ver la cola del avión. Si bien todavía no se encontraron los cuerpos, el funcionario adelantó que se seguirían removiendo los restos de la aeronave. Después de una jornada de arduo trabajo, ayer no hubo informaciones oficiales acerca de los resultados de la búsqueda. Se espera que hoy haya alguna precisión oficial.

Si bien la Junta de Investigaciones de la ANAC lo va a establecer en los próximos días, todo indica que la aeronave cayó de punta tras una falla general.

“Ocurrió algo catastrófico y muy rápido. Indudablemente, en ese momento hubo una falla total de los dos motores de la aeronave, por haber caído en la forma en que cayó”.Ricardo Runza. Ingeniero aeronáutico que analiza el siniestro

Los familiares todavía esperan el milagro

La aparición de los restos de la avioneta que había desaparecido el 24 de julio, minutos después de haber despegado desde el aeropuerto de San Fernando, no desalentó a las familias de las tres personas que viajaban en ella. Aunque las autoridades todavía no pudieron precisar si los cuerpos se encuentran o no dentro de la nave, ellos todavía esperan el milagro. “Ahora, más que nunca, necesitamos buenas energías! Ahórrense palabras innecesarias en este momento. La ayuda que necesitamos es el rezo, la fe, la plegaria, la energía y la luz porque nuestra esperanza está intacta y esperamos ese abrazo con más ganas que nunca”, escribió en Facebook Ángela Barbero, la mujer del piloto, Matías Ronzano.