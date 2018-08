Soto: "Hacer historia otra vez es algo increíble"

“Fuimos capaces de resolver la presión que imprimió Japón con el bloqueo. Ahora seguiré focalizando en qué puede hacer mi equipo para mejorar”, contó Camilo Soto.

El ex entrenador de Gigantes del Sur llegó en marzo a dirigir al seleccionado masculino de Qatar y en poco tiempo de trabajo logró no sólo clasificarlo a semifinales sino también meterlo en zona de podio, y ahora con la chance de conseguir el primer campeonato.

El año pasado, el entrenador neuquino logró un campeonato mundial sub-23 con Argentina.

“Ya tenemos la de plata”, dijo Camilo, feliz por el logro y sorprendido por la repercusión que tuvo en el país. “Es increíble, las redes sociales explotan y también los diarios”, señaló.

El año pasado Camilo consiguió el primer título mundial del vóleibol argentino en toda su historia, cuando el sub-23 obtuvo el campeonato que se jugó en Egipto.

“Hacer historia otra vez es algo increíble. Me siento agradecido a Gigantes del Sur, que es mi casa y me dio la oportunidad de dirigir, y también a Julio Velasco, que me enseñó la tarea de un entrenador, métodos de trabajo y sistemas de juego”, afirmó el neuquino, que con plata en mano ahora va por el oro.

“Hacer historia otra vez es algo increíble. Me siento agradecido a Gigantes, que es mi casa, y también a Julio Velasco, que me enseñó la tarea de un entrenador”.Camilo Soto. Entrenador, finalista con Qatar

La trascendencia

La Asian Cup que se disputa este año en Japón reúne a las 10 mejores selecciones del continente y otorga puntos FIVB.

Nunca Qatar sumó una medalla de oro o plata, y en esta edición participa porque dos selecciones no se presentaron, un dato no menor para resaltar la trascendencia del torneo que está realizando el equipo del neuquino.

Juan Cichello en la última edición perdió en semifinales y luego consiguió el bronce, también con Qatar, hasta hoy el mejor resultado de un argentino en el torneo.